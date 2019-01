Enorme! Kvitova volta a triunfar em cima de Barty e avança às semis em Melbourne

Momentos depois da primeira semifinal WTA do dia, que terminou com vitória da #35 Collins, a Rod Laver Arena, quadra principal do Australian Open foi palco da segunda partida de semi final do dia: o encontro entre a #8 Petra Kvitova e a dona da casa, #14 Ashleigh Barty. Kvitova, que havia vencido a australiana na semana anterior, na final do Sydney International, voltou levar a melhor aos vencer pelas parciais de 6/1 e 6/4, em 68 minutos. Com mais uma excelente vitória, a tcheca agora tem vantagem de quatro a zero no confronto direto.

Em uma partida sem grandes favoritas - apesar do resultado de Sydney, Barty contava com a torcida -, Kvitova mostrou que não precisa do favoritismo pesando a seu favor para agir com superioridade. A tcheca, que contava com apenas 51% das apostas em sua vitória, brilhou por completo em quadra para atingir a primeira semi final em um major desde seu incidente em Dezembro de 2016.

A tcheca venceu na sorte e optou por servir. Fez bem: fechou o primeiro game com facilidade, perdendo apenas um ponto, e logo em seguida quebrou o serviço de Barty (mas apenas no terceiro break point) para ficar com vantagem já no início da partida. No terceiro game, Petra precisou salvar break point para conseguir consolidar a vantagem e, com isso, saiu o primeiro 'Pojd da partida: 3/0. Ashleigh, muito longe do nível esperado, não conseguiu fazer nada para neutralizar a tcheca. No sexto game, Kvitova voltou a quebrar o serviço da australiana e logo em seguida serviu para o set. No segundo set point fechou a parcial por 6/2 (27 minutos) e deu um passo na direção das semis do Slam.

Petra foi superior em todos os quesitos: 71% dos pontos ganhos com o primeiro serviço, 69% dos pontos ganhos na devolução de segundo serviço, 12 winners e 11 erros não-forçados. A tcheca venceu três dos quatro pontos que foi buscar na rede, pontou sempre que optou pelo drop shot e mostrou-se superior e um shot que a australiana domina: o slice (pelo menos o de backhand). Apesar de servir no limite do tempo permitido, Kvitova não chegou a tomar qualquer advertência da juíza de cadeira, Marijana Veljovic.

A segunda parcial seguiu um rumo diferente. Barty passou a servir de forma eficaz e dificultou a vida da tcheca, que mostrou claro desconforto com o clima nos primeiro games da parcial. A tcheca precisou salvar break point nos games dois e quatro e foi apenas no sexto game que passou a jogar da forma como havia jogado no set inicial. Kvitova precisou de um único break point para quebrar o serviço da rival no nono game do segundo set e precisou de um único match point no game seguinte para fechar a partida.

Kvitova fez três aces e cometeu duas dupla faltas em toda a partida, Barty fechou com dois aces e uma dupla falta. A tcheca venceu 74% dos pontos no primeiro serviço, 20% a mais que a adversária. Petra salvou três dos três break points que enfrentou durante a partida, uma estatística que pesa negativamente nos braços da australiana. Agressiva, porém consistente, Kvitova disparou 25 winners e cometeu 24 erros não forçados; Barty fez apenas nove winners e cometeu absurdos 17 erros não-forçados.

Com a vitória em cima da australiana, Kvitova tira Simona Halep do trono de número um do mundo e deixa a vaga aberta para quatro tenistas (a própria Kvitova, Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Naomi Osaka).

"Eu não imaginava... Estar de volta aos grandes palcos... É ótimo", disse a tcheca, em lágrimas, na sua entrevista pós jogo.

Petra Kvitova alcança a primeira semifinal em Grand Slams desde que venceu o título de WImbledon, em 2014, e na primeira semifinal do Australian Open desde 2012. A tcheca tem como próximo desafio a americana matadora de seeds #35 Danielle Collins, que venceu a russa #44 Anastasia Pavlyuchenkova em incrível partida de três sets. Kvitova lidera o confronto direto com a americana por 1 a 0, tendo vencido a única partida ainda nesta temporada, no Brisbane Internacional, em longa partida de três sets.