Em menos de duas horas, Rafa Nadal atropela Tiafoe e vai às semifinais do Australian Open

Buscando seu bicampeonato no Australian Open, o Rafael Nadal, com 32 anos, conquistou mais uma importante vitória em sua chave. Na manhã desta terça-feira (22), o número dois do mundo bateu o #39 Frances Tiafoe, de 21 anos, por três sets a zero, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 1h47 de partida na Rod Laver Arena, pelas quartas de final do primeiro major do ano.

O espanhol alcançou sua 30ª semifinal de Slam na carreira, apenas a quinta no torneio australiano, repetindo os sucessos de 2008, 2009, 2012, 2014 e 2017, perdendo apenas uma vez, em 2008, quando caiu para Tsonga. A vitória confirma Nadal nas semifinais de um torneio pela sexta vez consecutiva em que não desistiu, falhando pela última vez em Madrid 2018, em que caiu nas quartas para Dominic Thiem, o eventual vice-campeão do Masters espanhol.

O ex-número um do mundo não foi tão exigido em quadra, tendo enfrentado apenas dois break points durante toda a partida e salvo ambos, convertendo quatro quebras em oito oportunidades ao vencer 39% dos pontos jogados no saque de Tiafoe. O estadunidense terminou o confronto com 13 aces e sem duplas faltas. Nadal também não fez duplas faltas e conseguiu 11 aces. Nos rallies, o espanhol levou vantagem, como esperado. Marcou 29 winners, contra 24 do americano, e 23 erros não-forçados, 11 a menos que o rival.

Em entrevista, Nadal se mostrou muito feliz por voltar a um estágio importante no torneio. "Importa muito voltar às semifinais. Tive alguns problemas em Melbourne ao longo da minha carreira, então voltar pra cá e jogar significa tudo pra mim. Só queria dizer obrigado a todos pelo apoio".

Questionado sobre seu próximo adversário, o # 15 Stefanos Tsitsipas, o espanhol o elogiou, afirmando que o grego tem evoluído muito nos últimos meses, vencendo encontros importantes, tendo mencionado também os dois embates entre os tenistas em Barcelona e Toronto, ambos vencidos por Nadal. Tsitsipas eliminou nas quartas o #23 Roberto Bautista Agut.