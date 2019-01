Serena Williams elogia resiliência de Pliskova após incrível eliminação: "Nunca vi nada igual"

Na entrevista coletiva após uma derrota no mínimo surpreendente para a #8 Karolina Pliskova, nas quartas de final do Australian Open, a #16 Serena Williams, que levou virada no terceira set após estar 5/1 e 40-30 acima, pareceu decepcionada com o resultado, mas demonstrou reverência pela rival e satisfeita com sua performance. "Ela jogou incrivelmente naqueles pontos. Nunca vi nada igual", elogiou.

"The big picture for me is always winning - I'm not going to sit here and lie about that."@SerenaWilliams reflects on her defeat in the @AustralianOpen quarterfinal to Karolina Pliskova.#AusOpen pic.twitter.com/qdVUCJrxf5