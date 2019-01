Pouille surpreende Raonic, vence em quatro sets e avança às semis do Aberto da Austrália

Em seu primeiro Grand Slam sob a batuta da técnica Amélie Mauresmo, ex-tenista, o #31 Lucas Pouille já conseguiu um grande feito. Na madrugada desta quarta-feira (23), pelas fase de quartas de final do Australian Open, o francês enfrentou o #17 Milos Raonic, e venceu. Em um duelo equilibrado, Pouille superou o canadense por 3 sets a 1, parciais de 7/6(4), 6/3, 6/7(2) e 6/4, em 3h02 de partida. Com o resultado, avançou às semifinais de um Major pela primeira vez na carreira.

Sacando muito bem, Raonic começou o jogo com tudo. Quebrando o adversário logo nos primeiros games, abriu 5/2 rapidamente. Foi então que Pouille acordou, devolveu a quebra e empatou o placar. Com os tenistas confirmando seus seguintes serviços, a decisão foi para o tiebreak.

Agressivo nas devoluções e somando passadas incríveis, o francês conseguiu a mini quebra crucial. Com duplo set point a seu favor, aplicou mais uma bola vencedora de forehand e fechou em 7/6 (7-4).

Embalado com a recuperação na parcial anterior, Pouille seguiu com seu estilo ofensivo. Bloqueando com maestria os poderosos saques de Raonic, obteve a quebra e abriu vantagem. A partir daí, controlou a liderança com tranquilidade e, com um ace, fechou em 6/3.

No terceiro set, o canadense teve de lutar para manter-se vivo na partida. Salvando quatro break points em momentos importantes ao longo da parcial, levou a decisão novamente para o tiebreak. Dessa vez, não deu chances ao francês. Raonic foi soberano no game desempate e fechou em 7/6 (7-2), ganhando uma sobrevida no confronto.

Porém, a reação do cabeça de chave numero #16 parou por aí. Em um quarto set com um nível equiparado entre os dois jogadores, uma quebra fez a diferença. Depois de nove games sem break points, o canadense sucumbiu à pressão. Voltando a agredir com as devoluções, Pouille precisou de quatro match points para quebrar o serviço de Raonic e selar a classificação às semis por 6/4.

Por uma vaga na grande decisão do Aberto da Austrália, o francês medirá forças com o sérvio #1 Novak Djokovic, principal favorito ao título, que contou com a desistência do japonês #9 Kei Nishikori para avançar.