Thiago Monteiro vira contra Arguello e conquista Challenger de Punta del Este

O brasileiro #126 Thiago Monteiro derrotou de virada, na noite deste domingo (27), o argentino #228 Facundo Arguello, na final do Challenger de Punta Del Leste ,no Uruguai, e se sagrou campeão do torneio disputado no saibro. O brasileiro venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em pouco mais de duas horas, e garantiu o seu segundo título desta categoria. O primeiro aconteceu em 2016, em Aix-en-Provence, na França.

Cabeça de chave número quatro, Thiago iniciou a decisão aparentemente nervoso. O adversário se mostrou agressivo no primeiro set e encurralou o fortalezense, que não soube como reagir. Arguello conseguiu uma quebra cedo, e logo abriu 4/1. Ele defendeu seu serviço muito bem depois para fechar a primeira parcial em 6/3.

O brasileiro, porém, voltou jogando firme e sem cometer erros. A nova tática ficou clara: jogar profundo, empurrar o argentino para trás e depois ir para a bola vencedora. E deu certo. A virada começou a se desenhar de maneira tranquila com esse cenário. Monteiro teve duas quebras no segundo set e fechou em 6/2.

O argentino passou a reclamar de todas as chamadas contra ele, a partir daí, mas nada que tirasse Thiago do foco na partida. O tenista de 24 anos abriu 3/0, perdendo apenas um ponto no game de saque do adversário, para ganhar a quebra. Confirmações de serviço em sequência depois e 6/3 no terceiro set para Monteiro desabar em quadra para comemorar o título.

Com a vitória, o tenista de Fortaleza ganhou U$ 54 mil (mais de R$200 mil pela cotação atual) em prêmios. Atual 126º, ele chegará ao posto de 107º do mundo na próxima atualização do ranking, se aproximando do retorno ao top 100. Arguello, 26 anos, garantiu ascensão de 35 posições no ranking, e voltou ao top 200.

Thiago Monteiro segue agora para a fase de qualificação da Copa Davis. O Brasil enfrenta a Bélgica nos dias 1º e 2 de fevereiro, em Uberlândia.