Rio Open divulga lista oficial do qualifying: Rogerinho e Aliassime são destaques

Na manhã desta terça-feira (29), o Rio Open divulgou a lista oficial do qualifying do torneio, que será disputado de 16 a 24 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Assim como na chave principal, o quali não terá muitas surpresas. Porém, algumas caras novas podem ser destacadas.

Vice-campeão em Auckland no início deste ano, o britânico Cameron Norrie, top 70 do mundo, é o principal nome da fase qualificatória. Outro tenista que fará sua estreia no saibro carioca é o canadense #106 Felix Auger-Aliassime, uma das jovens promessas dessa nova geração de jogadores.

O único brasileiro que figura na lista é o #139 Rogerio Dutra Silva. Já que o último convite para a chave principal foi dado à Thiago Monteiro, resta a Rogerinho disputar o qualifying para garantir um lugar no ATP 500 do Rio de Janeiro. Thomaz Bellucci, que já foi número 21 do ranking, precisará de um convite da organização para poder participar do quali.

Vale lembrar que a fase qualificatória acontece nos dias 16 e 17 de fevereiro, e tem entrada gratuita para os fãs de tênis. Esta será a sexta edição do Rio Open, que tem em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal e David Ferrer.

Veja abaixo a lista oficial do qualifying:

#64 Cameron Norrie (GBR)

#101 Pedro Sousa (POR)

#106 Felix Auger-Aliassime (CAN)

#112 Juan Ignacio Londero (ARG)

#113 Lorenzo Sonego (ITA)

#114 Paolo Lorenzi (ITA)

#116 Elias Ymer (SUE)

#117 Marco Trungelliti (ARG)

#119 Hugo Dellien (BOL)

#126 Casper Ruud (NOR)

#135 Carlos Berlocq (ARG)

#139 Rogerio Dutra Silva (BRA)

#162 Pedro Martinez (ESP)