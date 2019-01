Vekic derrota Bacsinszky de virada na rodada de abertura em São Petersburgo

Na manhã desta terça-feira (29), na de primeira ronda do St. Petersburg Ladies Tropy, a croata #30 Donna Vekic bateu a suíça #112 Timea Bacsinszky virada. Vekic fechou com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3, em 2h07. A partida marcou o primeiro encontro entre as tenistas no circuito WTA.

Donna entrou no torneio sendo cabeça de chave oito e tendo a seu favor uma chave que favorece seu jogo. A ex-top 10 Bacsinszky, que procura voltar ao seu melhor ranking, não deu tanta sorte.

Vekic começou a partida servindo e pecou: sofreu quebra já no primeiro game (40-30). Depois da quebra, o set seguiu em ritmo tranquilo e equilibrado, sem qualquer break point ou deuces de ambos os lados. Bacsinszky serviu para o set com eficiência (40-0) e saiu com o a parcial no bolso e vantagem no placar.

A segunda parcial tomou um rumo diferente. Vekic voltou a servir primeiro, mas dessa vez com extrema eficiência e já no game seguinte, em seu terceiro break point, quebrou o serviço da suíça. Quatro games depois, a croata voltou a quebrar o serviço de Bacsinszky, dessa vez no primeiro break point que teve e em seguida serviu para o set, normalizando o placar e começando seu comeback.

Na terceira e última parcial, a partida tomou um rumo mais agitado, porém ainda muito equilibrado. Em seu primeiro game de serviço a croata precisou salvar dois break point para evitar sair na desvantagem e no game seguinte quebrou o serviço da suíça. Bacsinszky conseguiu a quebra de volta três games depois, mas voltou a ser quebrada logo em seguida e depois novamente, quando servia para manter-se viva na partida.

Bacsinszky segue no torneio, jogando em dupla onde defende o título com a russa Vera Zvonareva. Juntas são cabeça de chave 4 e enfrentam na primeira ronda a dupla de Kalinskaya/Kuzmova, partida acontece às 15h, ainda nesta terça-feira (29).

Vekic, que não está inscrita no torneio em dupla, segue em simples no WTA Premier de São Petersburgo e tem como próximo desafio a lucky loser #108 Veronika Kudermentova, que venceu fácil a sérvia #111 Olga Danilovic em sets diretos.