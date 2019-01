Azarenka passa por Gasparyan e avança para enfrentar Kvitova em São Petersburgo

Em sua estreia no WTA Premier de São Petersburgo, a bielorrussa #51 Victoria Azarenka bateu a anfitriã #81 Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h31, nesta terça-feira (29). Além de avançar no torneio, conquistou sua primeira vitória na temporada de 2019.

No primeiro set, uma verdadeira troca de tiros. Ambas as jogadoras erraram demais protagonizaram muitas quebras de serviço, sendo cinco ao total. Apesar de ter tido um bom aproveitamento em seu primeiro serviço, Azarenka não foi tão eficiente nas oportunidades de quebra que teve, aproveitando apenas 3/10, dando maior dramaticidade ao jogo. Mesmo assim, conseguiu fechar o set em 6/4.

Já no segundo set, a bielorrussa teve mais facilidade, apesar de no terceiro game ter precisado de quase 20 minutos para quebrar o serviço de Gasparyan. Além dessa, Azarenka conseguiu quebrar o serviço da adversária por mais três vezes, aliando ao bom desempenho, novamente, em seu primeiro serviço, onde obteve 73% de aproveitamento. Assim, Vika fechou o set em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Viktoria Azarenka fará um duelo de luxo na segunda rodada do St. Petersburg Ladies Trophy contra a tcheca e atual vice-campeã do Australian Open, a #2 Petra Kvitova. Até aqui, muito equilíbrio entre as duas no confronto direto, sendo sete jogos e três vitórias para Azarenka. O jogo está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (30), às 9h30, horário de Brasília.