Bonaventure vence jogo tenso contra Siniakova e avança em São Petersburgo

A partida de primeira ronda do St. Petersburg Ladies Trophy entre a tcheca #38 Katerina Siniakova e a belga qualifying #148 Ysaline Bonaventure aconteceu na manhã desta terça-feira (29) na TC Dynamo, quadra secundária do torneio. Favorita, Siniakova não conseguiu se impor e viu-se chutada para fora do torneio ao perder pelar parciais de 6/4 e 7/6(3) em 1h40. Partida marcou o primeiro encontro entre as jogadoras.

Katerina Siniakova ocupa o posto de melhor do mundo em duplas, mas não vem de bons resultados quanto entra em quadra em torneios de simples. Com sua derrota para Bonaventure, a tcheca somou sua quarta derrota em R1 seguida, tendo vencendo apenas partidas de qualifying na temporada 2019.

Apesar do que o placar talvez indique, foi Siniakova que saiu na frente na partida. Quebrou no primeiro serviço da adversária, no primeiro break point que teve a seu favor. A tcheca porém, não foi capaz de manter-se na liderança por muito tempo e acabou por sofrer uma quebra de empate no quinto game da parcial.

Como de costume, Siniakova viu-se frustrada e passou a demonstrar isso abertamente, com 'pojds em pontos importantes, raquetes no chão e gritos de raiva. Dois games depois da primeira quebra, A tcheca voltou a sofrer com seu serviço, foi novamente quebrada e ficou pela primeira vez na desvantagem. Bonaventure serviu para o set e em seu segundo set point tomou a parcial para si: 6/4, 44 minutos. Muitos erros da tcheca, poucos acertos.

Na segunda parcial, a partida tomou um rumo ácido. Siniakova perdeu muitas oportunidades, logo passou a demonstrar mais frustração em quadra, algo que visivelmente não agradou a belga, que disparou palavras fortes contra a tcheca.

Siniakova foi quebrada no sétimo game da parcial e logo em seguida chamou seu coach. Em lágrimas, a tcheca conversou com o mentor e quando voltou para a partida, conseguiu a quebra de volta, normalizando o placar na parcial. A partida seguiu para o ti-break, onde Bonaventure saiu-se muito superior: venceu por 7-3.

Katerina Siniakova não demonstrou grande jogo em quadra, não fez boas decisões em momento algum da partida, serviu de forma ruim e não fez devoluções boas. Todos os quesitos são vistos pela tcheca, quando em dupla. Com a derrota, Siniakova despede-se da Rússia e deve entrar em quadra novamente apenas no WTA de Doha, que tem início no próximo mês.

Bonaventure, vinda do qualifying, segue no quadro principal do WTA Premier de São Petersburgo e enfrenta nas oitavas de final a holandesa cabeça de chave 2, a #8 Kiki Bertens, que estava de bye na primeira ronda.