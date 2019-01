Muguruza estreia com vitória sobre Lisicki no WTA de Hua Hin

Após ser eliminada na quarta rodada do Australian Open, a #15 Garbiñe Muguruza retornou às quadras, desta vez como cabeça de chave número um no estreante WTA de Hua Hin, na Tailândia. A espanhol venceu nesta terça-feira (29), a wildcard #199 Sabine Lisicki, da Alemanha, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h19 de partida.

Muguruza entra no torneio buscando ser a primeira campeã do WTA International de Hua Hin, que, até 2017, era jogado como 125K, não participando do calendário em 2018. Caso conquiste o triunfo, a ex-número um do mundo ganhará seu terceiro International na carreira, o primeiro desde Monterrey 2018. A espanhola joga seu primeiro evento como cabeça de chave 1 desde Birmingham 2018, quando ainda era a terceira colocada na WTA.

Em quadra, Muguruza teve um desempenho satisfatório, com 15 winners e apenas 13 erros não-forçados, defrontando com uma ainda instável Lisicki, com 26 erros não-forçados e 15 bolas vencedoras. A maior arma da alemã ex-top 10, o saque, também não esteve em sua melhor forma, tendo apenas 48% de primeiro saque, quatro aces e quatro duplas faltas, ofertando à espanhola cinco break points, dos quais dois foram convertidos, um em cada set.

A espanhola se mostrou satisfeita em entrevista após a partida. "Foi complicado. Lisicki é uma finalista de Slam e tem um jogo muito poderoso, além de saques muito rápidos, então tenho todos os motivos para ficar feliz com a vitória".

Muguruza enfrenta na próxima rodada do Toyota Thailand Open a #84 Mona Barthel, que passou na esteia pela #103 Fiona Ferro em três sets. As tenistas se enfrentam duas vezes na carreira, apenas uma no circuito profissional da WTA, no torneio de s-Hertogenbosch, realizado na grama holandesa. Na ocasião, a ex-número um do mundo venceu em três sets.

Muguruza espera um jogo complicado na rodada seguinte contra Barthel. "Nós nos enfrentamos há muito tempo, acho, e ela também tem um jogo bastante potente, então será outra partida difícil".