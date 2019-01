Goerges supera estreia complicada e elimina Sakkari em São Petersburgo

Jogando na quadra central do St. Petersburg Ladies Trophy, a alemã #16 Julia Gorges enfrentou a grega #37 Maria Sakkari no round de abertura. Goerges venceu por dois sets a zero, com parciais e 6/2 e 7/5, em 72 minutos. Jules agora lidera o confronto direto em 3 a 1.

Apesar de entrar em quadra como favorita a vencer o encontro, Goerges enfrentava uma oponente perigosa que tiraria proveito de qualquer deslize. Pensando nisso, a alemã manteve bom ritmo na partida durante quase todos os momentos.

Na primeira parcial, Goerges passeou em quadra. Com o ótimo serviço, a alemã não chegou perto de enfrentar break point e conseguiu duas quebras no serviço da grega (games quatro e oito). Ao todo, foram três break points vistos pela alemã, dois deles convertidos. Em 30 minutos, a parcial estava ganha e Jules mais perto da segunda ronda do torneio russo.

Em uma segunda parcial mais equilibrada, Sakkari passou a jogar com postura de quem quer e pode vencer e começou a tirar proveito dos erros da alemã, que, no desconforto, passou a errar mais. A grega quebrou logo no primeiro game e a partida seguiu em ritmo tranquilo até o nono, quando a grega teve a chance de fechar o set em cima do serviço da alemã. Nada feito. Goerges não apenas salvou o set point como também quebrou o serviço da adversária no game seguinte e depois novamente dois games depois, vencendo a partida.

Ao todo foram disparados 10 aces, sete deles por parte da alemã, que cometeu três das cinco dupla faltas da partida. Jules venceu 58/98 pontos disputados (59%).

A grega despede-se do torneio se só deve entrar em quadra novamente no WTA de Dubai, no próximo mês.

Jules segue no WTA Premier de São Petersburgo e tem como próxima adversária a russa #97 Vera Zvonareva, que venceu a compatriota #61 Ekaterina Makarova em sets diretos.