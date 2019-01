Yatremska vence Peng e está nas quartas de final do WTA de Hua Hin

A ucraniana #47 Dayana Yatremska está nas quartas de final do WTA de Hua Hin, jogado na Tailândia. A jovem de 18 anos passou com facilidade pela #129 Shuai Peng em dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4 nesta quarta-feira (30), em 1h13.

A ucraniana começou colocando pressão na adversária desde o início, e conseguiu a quebra pra abrir vantagem. Foram 44% dos pontos ganhos com a devolução na partida. Em pouco mais de meia hora, a jovem já tinha 6/1 e um a zero no placar.

Na segunda parcial, Peng voltou mais firme, mas não aproveitou as chances que teve. De quatro break points, não conseguiu confirmar nenhum. Yatremska também se salvou muito bem com aces, para compensar duplas faltas em alguns momentos. Quem conseguiu a quebra, enfim, foi Dayana. 6/4 e ela fechou por dois sets a zero.

A ucraniana enfrenta agora no Toyota Thailand Open, a #15 Garbiñe Muguruza, que passou pela #84 Mona Barthel em dois sets, parciais de 6/3 e 7/5.