Kvitova se complica, mas bate Azarenka rumo às quartas de São Peterburgo

Vinda do Australian Open com grande moral, a tcheca número #2 do mundo, Petra Kvitova, começou sua campanha em defesa do título do St. Peterburg Ladies Tropy jogando na quadra central contra a talentosa bielorrussa #51 Victoria Azarenka. Kvitova levou a melhor ao vencer por 6/2 e 7/6(3) em 1h41 para avançar rumo às quartas do torneio onde defende o título. O confronto direto agora encontra-se em 4 a 1, beneficiando Petra.

Petra Kvitova não obteve descanso na temporada 2019 até aqui. Diretamente do título do Sydney Internacional, a tcheca chegou à final do Australian Open e depois viajou direto para a Rússia, para defender o título do torneio de São Peterburgo. Com o fuso horário pesando contra, Kvitova demonstrou bom ritmo para eliminar a ex líder do ranking sem precisar da aparição de "P3TRA".

Kvitova começou a partida em seu conhecido alto nível. Disparou 16 winners (11 a mais que a adversária) e dois aces para fechar a primeira parcial em apenas 34 minutos por 6/2. Petra colocou 85% de primeiro serviço na quadra da bielorrussa e venceu 66% das bolas de devolução.

Foi na segunda parcial, porém, que Kvitova oscilou. Chegou a ter enorme vantagem já cedo no set e serviu para o jogo, chegando a ter match point, em 5/1. Foi quebrada por duas vezes e a parcial acabou por ir ao tie-break. No game de desempate, Kvitova conseguiu quatro mini quebras e sofreu duas. Venceu por 7 a 3 e fechou em 7/6 (7-3) depois de 67 minutos.

Kvitova disparou 24 winners (15 a mais que Azarenka) na segunda parcial e venceu sete pontos gratuitos com aces. A tcheca venceu 75% dos pontos com o primeiro serviço, mas apenas 14% com o segundo.

Na entrevista pós vitória, Petra destacou que sua partida contra Azarenka havia sido a primeira vez que entra em quadra desde que aterrissou na Rússia, falou sobre seu carinho com o torneio e com o público e, com ótimo bom humor, disse que "levar a partida para o tie-break foi para fazer suspense".

Azarenka despede-se do torneio em simples, mas segue nas duplas, onde faz parceria com a australiana Daria Gavrilova, juntas enfrentam a dupla da casa formada por Ekaterina Makarova/Margarita Gasparyan (recorde-se que Azarenka venceu Garparyan na última terça feira em sets diretos).

Petra Kvitova segue com sua excelente campanha na temporada e enfrenta nas quartas de final do WTA de São Peterburgo a vencedora do confronto entre #30 Donna Vekic e #71 Veronika Kudermetova.