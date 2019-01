Goerges desaponta e cai para Zvonareva em São Petersburgo

Ex-número dois do mundo, a tenista da casa, #97 Vera Zvonareva, conseguiu alcançar as quartas de final pela segunda vez em 2019 após vencer a favorita #16 Julia Goerges, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em duas horas de partida na Sibur Arena no WTA Premier de São Petersburgo, na Rússia, nesta quarta-feira (30).

Foi o segundo encontro entre as tenistas no circuito, o primeiro desde 2007, quando a russa venceu também em três sets, no torneio de Luxemburgo. Na carreira, Zvonareva fará a sua 99ª partida nas quartas de uma competição WTA, buscando a 56ª vitória em tal estágio, a segunda em seu país natal desde 2008, quando fez sua única final em solo russo.

Goerges iniciou o embate em alto nível, distribuindo winners e golpes potentes tanto no forehand quanto no backhand, conquistando uma quebra crucial no primeiro set, mantido durante todo o percurso. No entanto, o saque e a devolução da alemã não estavam acompanhando o ritmo. No segundo set, a alemã conseguiu uma quebra no primeiro game, mas perdeu o saque no sexto, elevando consideravelmente sua taxa de erros não forçados, não encontrando mais seus winners, fornecendo mais quebra a Zvonareva, que fechou o set em 6/4.

Na última parcial, Goerges continuou com suas dificuldades, sendo quebrada no sexto game e vendo sua adversária liderar por 5/2, a um game da vitória. A alemã ainda conseguiu quebrar o serviço da russa, sacando em 4/5, mas voltou a ser quebrada, sendo eliminada na estreia de uma competição pela segunda vez consecutiva.

Nas quartas de final do St. Petersburg Ladies Trophy, Vera Zvonareva enfrentará a sua compatriota #12 Daria Kasatkina, que avançou duas rodadas em São Petersburgo sem sequer entrar em quadra, contando com um bye na primeira ronda e uma desistência de Maria Sharapova nas oitavas. Será o primeiro confronto entre as russas no circuito profissional da WTA.