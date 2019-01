Muguruza faz boa partida contra Barthel e avança em Hua Hin

Na manhã desta quarta-feira (30), a espanhola ex-número um do mundo, atual #15 Garbiñe Muguruza fez sua partida de oitavas de final na quadra central do WTA de Hua Hin. Enfrentando a alemã #84 Mona Barthel, Muguruza venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h19.

Apesar de não ter oferecido grandes encontros nos últimos meses, Garbiñe Muguruza quase sempre entra em quadra com o favoritismo pesando a seu favor e não foi diferente contra a alemã. Vinda do encontro com outra alemã, a ex-top 10 Sabine Lisicki, Muguruza fez partida morna, mas eficaz.

A primeira parcial durou 32 minutos e contou com quatro quebras de serviço. Muguruza quebrou nos games ímpares (um, cinco e nove) e a alemã quebrou uma única vez no segundo game. Muguruza fechou a parcial no nono, quebrando o serviço da alemã na primeira chance que teve. Barthel deu quatro pontos no serviço de graça para a espanhola com suas dupla faltas e venceu 50% de pontos em seu primeiro serviço (um número baixo, visto que Muguruza fechou com 91%).

Na segunda parcial, Barthel chegou a ter dupla quebra de serviço de vantagem, mas não foi capaz de segurar por muito tempo. Muguruza apressou-se em quebrar o serviço da adversária e em pouco tempo o placar da parcial estava normalizado em 5/5. Quando servia para manter-se na partida, a alemã pecou e acabou por sofrer nova quebra. Em 47 minutos e com direto a dois match points, a cabeça de chave número um fechou a parcial e venceu a partida.

Muguruza fez um único ace e também uma única dupla falta na partida, Barthel fechou com dois aces e absurdas 10 dupla faltas. A espanhola venceu 64 dos 115 pontos disputados (56%).

Barthel despede-se do torneio como simplista, mas continua viva em dupla, com a parceira (ria) espanhola Sara Sorribes Tormo. Juntas têm grande desafio na ronda de estréia: a dupla cabeça de chave quatro formada por Kaitlyn Christian e Duan Yingying.

Cabeça de chave um no Toyota Thailan Open, Muguruza agora enfrenta a jovem promessa ucraniana, cabeça de chave oito, a #47 Dayana Yastremska, que venceu a chinesa #129 Shuai Peng em sets diretos.