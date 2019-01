Pavlyuchenkova vence jogo apertado contra Ostapenko e avança em St. Peterburg

A partida de oitavas de final entre a russa #44 Anastasia Pavlyuchenkova e a ex top 10, #22 Jelena Ostapenko aconteceu na manhã desta quinta-feira (31), na quadra central do St. Petersburg Ladies Tropy. A russa dona da casa fez excelente performance para derrubar a vencedora de Roland Garros 2017 em sets diretos, pelas parciais de duplo 6/4, em 1h26. Anastasia venceu o primeiro dos três encontros que teve com a letã, deixando o confronto direto em 3 a 1.

Ambas as tenistas vinham de vitórias em cima de francesas. Pavlyuchenkova bateu Alizé Cornet em sets diretos e Ostapenko venceu Mladenovic em uma partida de baixos e baixos de três sets. Sem uma óbvia favorita, a russa ao menos contava com a fiel torcida a seu favor e não decepcionou em dar um show.

A primeira parcial durou 35 minutos e contou com três quebras de serviço. Duas nos primeiros dois games e a terceira no sétimo game. As quebras ímpares favoreceram a russa. Uma boa estatística do primeiro set é exatamente a de break points: apenas três e os três convertidos.

A segunda parcial contou com ainda mais equilíbrio e consequentemente foi mais longa: 51 minutos. Dos oito break points enfrentados, apenas um convertido, por parte de Pavlyuchenkova, no sétimo game. A russa serviu com eficiência para a partida e já no primeiro match point selou a vitória, garantindo lugar nas quartas de final.

Dos sete aces disparados, cinco saíram da raquete de Anastasia, que cometeu três das sete dupla faltas vistas na partida. Agressiva, mas cuidadosa, a russa fechou a partida com 16 winners e 17 erros não forçados; Ostapenko fechou com 21 winners e 30 erros não forçados.

Ostapenko soma sua quarta derrota na temporada, tendo vencido apenas sua partida contra a francesa Kristina Mladenovic na primeira ronda do WTA de São Petersburgo.

Anastasia Pavlyuchenkova segue em boa fase e, garantida na segunda quarta de final da temporada, espera a vencedora do confronto entre #8 Kiki Bertens e #148 Yasaline Bonaventure.