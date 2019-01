Confirmando o favoritismo, Bertens bate Bonaventure e vai às quartas em São Petersburgo

Nesta quinta-feira (31), a #8 Kiki Bertens entrou em quadra repleta de favoritismo diante da qualifier belga #148 Ysaline Bonaventure. Atuando com consistência e aplicando um bom número de aces na adversária, a holandesa cabeça de chave número dois triunfou tranquilamente por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h01 de partida. Com o resultado, garantiu-se nas quartas de final do WTA Premier de São Petersburgo, na Rússia.

Dominante durante todo o jogo, Bertens passou um pequeno susto no primeiro set. Depois de conseguir a quebra no oitavo game e fazer 5/3, a holandesa teve a oportunidade de sacar para a parcial, mas acabou cometendo erros bobos e viu Bonaventure devolver o break. Porém, sem se deixar abater, pressionou a belga, conquistou nova quebra e fechou em 6/4.

No segundo set, Bertens não deu chances para a adversária. Perdendo apenas um ponto com o 1º serviço e controlando as trocas do fundo da quadra, a cabeça de chave número dois doutrinou. Com duas quebras, uma no segundo e outra no oitavo game, a holandesa selou a vitória por 6/2.

Por uma vaga nas semifinais do St. Petersburg Ladies Trophy, Bertens enfrentará a russa #32 Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou a letã #22 Jelena Ostapenko em sets diretos.