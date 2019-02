Vekic surpreende Kvitova e avança às semis em São Petersburgo

A croata #30 Donna Vekic segue fazendo ótima campanha no WTA Premier de São Petersburgo. Depois de duas boas vitórias contra Bacsinszky e Kudermetova, a tenista de 22 anos eliminou a tcheca #2 Petra Kvitova, vice-campeã do Australian Open. Atuando com firmeza, Vekic triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h23 de partida.

Após o jogo começar com uma quebra para cada lado, o equilíbro tratou de prevalecer, pelo menos no primeiro set. Sacando com firmeza e sustentando as trocas de bola, as tenistas levaram a parcial sem quebras até o nono game.

Contando com erros da tcheca, Vekic conseguiu a quebra de saque crucial. Aproveitando-se da vantagem, serviu para o set e, salvando break points, fechou em 6/4 diante da cabeça de chave número um do torneio.

Um set atrás no duelo, Kvitova não esboçou reação e foi presa fácil na segunda parcial. Depois de confirmar seu saque no 1º game, a tcheca foi massacrada pela croata. Com três breaks obtidos, Vekic fez seis games seguidos e aplicou um 'pneu moral' na adversária, selando a vitória por 6/1 com autoridade.

Nas semifinais do St. Petersburg Ladies Trophy, Vekic enfrentará a vencedora do confronto da russas #12 Daria Kasatkina e #97 Vera Zvonareva, que estão em quadra nesse momento.