Zvonareva vence compatriota Kasatkina e avança às semifinais de São Petersburgo

Jogando a sua segunda partida de quartas de final em 2019, a #97 Vera Zvonareva deu mais um passo rumo ao seu primeiro título WTA em oito anos. Nesta sexta-feira (1), a russa bateu a sua jovem compatriota #12 Daria Kasatkina, de 21 anos, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6(3), em 1h47 de partida na Sibur Arena do WTA Premier de São Petersburgo.

A última vez que Zvonareva atingiu as semifinais de um Premier foi em 2011, quando conquistou seu último título no circuito profissional da WTA. Desde então, ela conquistou um ITF, em 2017, duas temporadas após ter parado por problemas no ombro e uma gravidez. Após sua volta, chegou às semifinais de outras competições em nível WTA quatro vezes, uma em 2019, no WTA de Shenzhen, em que desistiu no segundo set contra a americana Alison Riske. Além disso, a russa não vencia uma top 15 desde o torneio de Moscou em 2018, ao vencer Karolina Pliskova perdendo apenas três games.

Kasatkina não conseguiu vencer nenhuma partida em 2019. Chegou às quartas em São Petersburgo por conta de um bye na estreia e uma desistência de Maria Sharapova na segunda rodada. Além disso, havia perdido também suas estreias em Brisbane e no Australian Open.

Mais uma vez, Zvonareva mostrou solidez em quadra, aproveitando-se do baixo rendimento de sua adversária para provocar erros não forçados, além de pressionar o serviço de Kasatkina boa parte do confronto, terminando a partida com 12 break points, dos quais converteu cinco, contra quatro em seis chances da jovem russa. No segundo set, Zvonareva ainda serviu para vencer o jogo em duas oportunidades, em 5/4 e em 6/5, mas se viu quebrada com facilidade nas duas ocasiões.

Nas semifinais, a experiente russa de 34 anos enfrentará a jovem croata #30 Donna Vekic, de 22 anos, que eliminou a atual campeã do St. Petersburg Ladies Trophy, a #2 Petra Kvitova, em sets diretos. Será o primeiro embate entre as duas tenistas no circuito profissional da WTA.