Bertens confirma retrospecto contra Sabalenka e segue à decisão em São Petersburgo

Vivendo a melhor fase da carreira, a #8 Kiki Bertens conseguiu mais está em mais uma final. Neste sábado (2), a holandesa venceu a #10 Aryna Sabalenka no WTA Premier de São Petersburgo em dois sets a zero, parciais de 7/6(5) e 6/2, em 1h41. Este foi o terceiro confronto entre as tenistas, e a terceira vitória de Bertens.

A holandesa largou com uma quebra logo no começo para abrir 2/0, mas a bielorrussa igualou a partida quebrando a rival em seu próximo game de devolução. Com bons aproveitamentos no saque - Sabalenka superior no segundo saque, Bertens no primeiro -, as tenistas só tiveram break points mais uma vez no restante da parcial e não conseguiram converter, encaminhando a partida para um tiebreak.

Já no game de desempate, o saque não esteve tão efetivo para nenhuma das tenistas. Dos 12 pontos disputados, nove foram mini-quebras. Bertens chegou a abrir 6-3 e teve duas chances para fechar no seu serviço, mas não conseguiu. Porém, quando Sabalenka sacou, a holandesa finalmente fechou em seu terceiro set point: 7/6(5), em 57 minutos.

Bertens manteve o embalo da primeira parcial, quebrando Sabalenka duas vezes em sequência na segunda e fazendo 4/0. A bielorrussa tentou uma virada vencendo oito dos nove pontos seguidos e diminuindo o placar para 4/2, antes de a holandesa conseguir confirmar seu saque para fazer 5/2. No game final, que durou nove minutos, Sabalenka teve quatro game points, salvou três match points, mas não resistiu no quarto e acabou perdendo por 6/2, em 44 minutos.

Na decisão do St. Petersburg Ladies Trophy, Bertens enfrenta neste domingo (3) a #30 Donna Vekic, que passou nas semifinais com duplo 6/2 sobre a wildcard #97 Vera Zvonareva. Vekic lidera o confronto direto por três a um.