Vliegen/Gille batem Soares/Melo e deixam Bélgica a uma vitória de fechar o confronto contra o Brasil

Após um primeiro dia com uma vitória para cada lado no confronto entre Brasil e Bélgica, em Uberlândia-MG, o duelo de duplas entre Soares/Melo e Vliegen/Gille veio para colocar uma das equipes em vantagem para os jogos de simples. Em uma partida decidida no detalhe, os belgas triunfaram sobre os favoritos por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7-4), em 1h21.

Com o resultado, a Bélgica fez 2 a 1 na série e, caso Kimmer Coppejans vença Thiago Monteiro na próxima partida de simples, estará classificada para a fase final do torneio, que será disputada no mês de novembro, em Madrid.

Com uma quebra logo no terceiro game do jogo aproveitando-se de erros dos brasileiros, os belgas passaram a liderar o set e, sacando com firmeza, não deram chances de reação para os tenistas da casa. Em um ótimo game de serviço de Vliegen, a Bélgica fechou o set inicial em 6/4 e largou na frente.

A dupla brasileira voltou para o segundo set errando menos e melhorou na partida, mas os belgas seguiram jogando em alto nível e perdendo pouquíssimos pontos em seus games de saque. Após doze games disputados e o placar em 6/6, a decisão foi para o tie-break.

A Bélgica conseguiu uma mini quebra nos pontos iniciais, mas viu o Brasil tirar a vantagem e deixou tudo igual. Porém, no 4-4, a dupla européia chegou ao break crucial. Confirmando os dois pontos com seu serviço, selaram a vitória por 7/6 (7-4) e colocaram seu país a apenas um triunfo da classificação para a fase final da competição.