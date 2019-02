Coppejans supera Monteiro e decreta vitória da Bélgica no confronto contra o Brasil  

Precisando vencer para manter o Brasil vivo no confronto contra a Bélgica, o #107 Thiago Monteiro acumulou erros e não foi páreo para o #195 Kimmer Copejans. Algoz de Rogerinho na última sexta (01), o belga voltou a atuar com personalidade e bateu o dono da casa por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h26 de partida.

Com o resultado, a Bélgica deu fim ao sonho da equipe brasileira de disputar a fase final da Copa Davis, que será disputada em novembro, em Madrid. Mesmo sem contar com sua principal estrela (David Goffin) e com um time alternativo, os europeus não tiveram maiores problemas para fechar a série em 3 a 1.

O jogo começou com três quebras seguidas. No final, melhor para o belga, que conquistou duas contra apenas uma do brasileiro. Liderando por 4/1, Coppejans fez valer a vantagem até o fim da parcial e, contando com erros do tenista da casa, fechou em 6/3, deixando a Bélgica a um set de vencer o confronto.

No segundo set, Thiago chegou a ter cinco break points logo no 3º game, mas esbarrou em bons saques do belga e não conseguiu aproveitar as chances. Sem esconder a frustração, acabou sendo quebrado logo no game seguinte. Administrando a superioridade no marcador, Coppejans sacou para a vitória e, sem sustos, decretou a classificação da Bélgica por 6/4.