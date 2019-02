Bertens triunfa sobre Vekic e vence oitavo título da carreira em São Petersburgo

Em sua primeira final desde setembro de 2018, a holandesa #8 Kiki Bertens voltou a levantar um troféu ao bater a jovem croata #30 Donna Vekic, de 22 anos, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(2) e 6/4 em 1h43 de partida na Sibur Arena pela final do WTA Premier de São Petersburgo, na Rússia, neste domingo (3).

O resultado não garante a Bertens nenhuma posição a mais no ranking, mas consolida sua estadia no top 10 por várias semanas, abrindo mais de 1.400 pontos contra a #11 Serena Williams, além de se aproximar da sétima colocada Elina Svitolina, estando menos de 100 pontos da ucraniana. A holandesa torna-se também a quinta tenista do top 10 a conquistar um título em 2019, juntando-se a Osaka, Sabalenka, Kvitova e Pliskova.

Esta é a terceira e consecutiva conquista de Bertens em um torneio de quadra dura - o primeiro indoors - e com 100% de aproveitamento. Na carreira, a holandesa tem dez finais, perdendo apenas duas, ambas no saibro (Gstaad e Madrid). Vekic, por outro lado, soma sete finais em sua jovem carreira, vencendo apenas duas, uma na grama (Nottingham 2017) e uma na quadra dura (Kuala Lumpur 2014).

No embate, Bertens saiu-se melhor, apesar de um começo lento no primeiro set, em que se viu numa desvantagem de 2/5 com duas quebras atrás. A partir daí, a cabaça de chave número dois entrou em um momento de dominação, vencendo 17 dos 18 pontos seguintes e levando a parcial ao tiebreak, em que venceu com tranquilidade por 7-2.

No segundo set, as situações se inverteram, com Vekic iniciando em baixo nível, com 1/3 de desvantagem, e vencendo três games seguintes. Contudo, quando sacou em 4/4, a croata cometeu uma dupla falta no 30-40, cedendo uma quebra crucial. Bertens precisou de quatro match points em seu game de serviço, mas conquistou seu oitavo título na carreira.

Mesmo perdendo, Donna Vekic terá seu melhor ranking da carreira na próxima semana, #25, superando o #29 como melhor marca. Ela voltará às quadras na próxima semana, defendendo a Croácia no Zonal da Fed Cup, enquanto Bertens retornará a jogar no Premier de Doha em duas semanas.