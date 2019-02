Tsonga vira contra Humbert e segue vivo no ATP 250 de Montpellier

Em um duelo de compatriotas de gerações opostas no ATP 250 de Montpellier, na França, o ex-top 5 do mundo e atualmente #210 Jo-Wilfried Tsonga precisou de toda sua experiência para bater o jovem #86 Ugo Humbert por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 7/6 (5) e 6/4, em 2h22 de partida.

Semifinalista do torneio em três oportunidades, Tsonga perdeu o primeiro set no detalhe. Com ambos os tenistas muito firmes com o 1º serviço, a baixa porcentagem do francês com o segundo - foram apenas 25% dos pontos ganhos - fez a diferença.

Com uma quebra logo nos games iniciais, Humbert abriu 3/0 e, salvando três break points ao longo da parcial, controlou a vantagem até o fim. Com autoridade, fechou em 6/3 e largou na frente.

O panorama se manteve no segundo set. Os dois seguiram sacando muito bem com o 1º serviço assim como na parcial anterior, mas dessa vez não houve quebra. Ao todo foram seis chances - quatro para Tsonga e duas para Humbert -, nenhuma delas aproveitada.

Após doze games disputados, a decisão foi para o tie-break. Tsonga até saiu em vantagem ao conseguir uma mini quebra no segundo ponto, mas viu o adversário deixar tudo igual logo depois. Porém, no momento crucial, prevaleceu a experiência do ex-top 5. Jogando muito bem, o francês de 33 anos fechou em 7/6 (7-5) e levou o duelo para o terceiro set.

Embalado, Tsonga quebrou o saque do compatriota logo no primeiro game e abriu 2/0. A partir daí, o francês administrou tranquilamente a superioridade no placar e, com um ace, selou a vitória suada de virada por 6/4.

Na segunda rodada do Open Sud de France, Tsonga medirá forças com outro tenista da casa. Dessa vez, seu oponente será o #31 Gilles Simon, cabeça de chave número quatro do torneio.