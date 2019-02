Thiago Wild desperdiça várias chances e cai para Giannessi na estreia do ATP 250 de Córdoba

Convidado para a chave principal do ATP 250 de Córdoba, o brasileiro #451 Thiago Seyboth Wild, 18 anos, caiu na estreia do torneio estreante da ATP, disputado na Argentina. Wild teve muitas chances, mas sofreu virada e perdeu por dois sets a um para o #168 Alessandro Giannessi, 28 anos, com parciais de 6(8)/7, 7/5 e 7/6(3) para o qualifier, em duelo de 3h13 nesta terça-feira (5).

O paranaense levou uma grande virada na segunda parcial, após vencer o set inicial de forma heroica, com 10-8 no tiebreak em 1h01. Ele tinha um set a zero e sacava para o jogo em 5/4 no segundo set, quando perdeu oito pontos seguidos e viu o adversário empatar a parcial e ganhar por 7/5, em 1h02.

Seyboth Wild cometeu muitos erros. Apesar de ter feito cinco aces, amargou oito duplas faltas e apenas 47% de acerto de primeiro saque. Mesmo colocando pressão no serviço do oponente e ficando à frente muitas vezes, não conseguiu manter a vantagem. E assim, o psicológico afetou seu jogo.

No terceiro set, mais uma vez Wild esteve em posição de liderança. Após ter 3/2 e saque, não conseguiu manter a quebra de vantagem e novo tiebreak foi dessa vez, e o italiano conseguiu fechar a partida, com uma parcial de 1h10 de duração.

Essa foi a segunda partida de nível ATP de Thiago Wild - ele também perdeu a primeira, no ATP 250 de São Paulo ano passado para Carlos Berlocq; torneio que será um dos seus próximos nessa temporada, logo após o Aberto do Rio do Janeiro.

Giannessi enfrenta nas oitavas de final do Córdoba Open o cabeça de chave número três, #20 Diego Schwartzman, que folgou na primeira rodada.