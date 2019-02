Fed Cup: Brasil estreia com três vitórias contra Chile no Zonal das Américas

A Fed Cup, conhecida como Copa do Tênis, que acontece anualmente, arrancou na última terça-feira (5), mas foi apenas na manhã desta quarta-feira (6) que o Brasil entrou em quadra pelo Grupo I do Zonal das Américas. Enfrentando as vizinhas do Chile, as brasileiras venceram por 3 a 0, com vitórias da #348 Carolina Meligeni Alves, e duas de #173 Beatriz Haddad Maia, uma em simples e outra em duplas ao lado de Luisa Stefani.

Foi Carolina Meligeni Alves, 22 anos, quem abriu os trabalhos para o Brasil na edição da Fed Cup de 2019, e venceu a #544 Fernanda Brito em partida de três sets (6/2 3/6 e 6/3) em 2h15. Ao todo foram oito quebras de serviço na partida; duas no set de abertura (beneficiando Carolina), cinco no segundo set (três beneficiando a chilena) e, por fim, uma no terceiro e último set, beneficiando a brasileira.

Carol Alves conseguiu sua primeira vitória da carreira na Fed Cup (Foto: Divulgação/CBT)

Logo depois, a número um do Brasil, Beatriz Haddad Maia entrou em quadra para garantir a vitória brasileira. Jogando contra a #305 Daniela Seguel, Bia não passou qualquer dificuldades para vencer em sets diretos (6/3 e 6/2), em 1h28.

Ao todo foram sete quebras de serviço, cinco delas no set de abertura, três beneficiando a brasileira. No segundo set, duas quebras de serviço beneficiando Beatriz, que não chegou a enfrentar qualquer break point.

A partida de encerramento foi a de dupla, com Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani jogando contra Barbara Gatica e Alexa Guarachi. As brasileiras venceram em três sets (6/4, 5/7 e 6/3).

Nesta quinta-feira (7), o Brasil enfrenta o Porto Rico, que bateu a Argentina por 2 a 1 no outro confronto do Grupo I. Os vencedores dos Grupo I e II se enfrentam em um playoff pelo acesso ao Grupo II Mundial da Fed Cup.