Krajinovic surpreende Goffin e avança em Montpellier

O #21 David Goffin foi eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Montpellier, na França. O belga perdeu por dois sets a zero para o #72 Filip Krajinovic, com um duplo 6/4, nesta quarta-feira (7), em 1h29. O ex-top 10 não alcança as quartas de final de um torneio desde quando caiu nas semis do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto de 2018.

Em um jogo com muitas oportunidades de quebras para ambos os lados, Krajinovic se deu melhor por conseguir se salvar. Goffin teve 11 break points contra, e apesar de reverter a maioria, acabou cedendo dois. O sérvio mandou pra longe todas as quatros oportunidades que o adversário teve.

Krajinovic começou a partida quebrando Goffin logo de cara. Com a vantagem, o sérvio ganhou confiança e quase não cometeu erros no set. O belga conseguiu colocar pressão acertando algumas bolas de devolução (oito winners na parcial), mas o oponente retomava a liderança com boa porcentagem de primeiro serviço (74% na parcial).

No segundo set, o 21º do mundo voltou com tudo no saque. Nove aces e apenas uma dupla falta. O problema, porém, é que quando a bola vencedora logo no primeiro serviço não saia, ele se complicava. Goffin teve dificuldade nos pontos mais longos e mais uma vez pecou nos pontos decisivos. Não conseguiu a quebra em nenhuma das duas chances que teve, e Krajinovic aproveitou uma das sete a seu favor.

Com duplo 6/4, Krajinovic surpreende para chegar às quartas de final do Open Sud de France em quadra dura. Ele enfrentará o #79 Tomas Berdych que, com direito a pneu, venceu o #58 Benoit Paire sem deixar sets na quadra.