Forte chuva causa alagamento e afeta estruturas do Rio Open

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na última noite deixou estragos e colocou a cidade em estágio de crise. Um dos lugares mais afetados foi a zona sul, que apresentou diversos alagamentos. O Jockey Club Brasileiro, sede do Rio Open, que começa no dia 18 de fevereiro, sofreu com a forte chuva.

A quadra central do torneio ficou completamente submersa e ainda não conseguiu drenar a quantidade de água. Além dela, outras estruturas foram prejudicadas. A lona que abriga a área de convidados do torneio, por exemplo, também foi comprometida. O pior cenário é na entrada do clube, onde uma árvore caiu e acabou atingindo o local de credenciamento de imprensa.

O cenário de destruição é ainda pior em pontos próximos ao Jockey Club. A sede do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, ficou devastada devido a força do temporal. O clube encontra-se fechado para sócios.