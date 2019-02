Medvedev vira contra Haase e segue às quartas em Sófia

Cabeça de chave número três no ATP 250 de Sófia, o #16 Daniil Medvedev estreou com vitória de virada nesta quinta-feira (7). O russo saiu atrás, mas bateu o #54 Robin Haase em três sets, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2, em 1h37. Medvedev agora lidera o confronto direto contra o holandês por três sets a um.

Os dois tenistas conseguiram ir bem para manter seu saque no início da partida, com apenas um break point nos oito primeiros games da partida. No nono, porém, Haase viu seu nível cair, e foi quebrado de 0-40, mas, quando Medvedev sacava para o jogo, acabou ele cedendo seu serviço. O holandês conseguiu aproveitar seu momentum e venceu 12 dos últimos 16 pontos do primeiro set para fechar em 7/5, em 41 minutos.

A partir daí, Medvedev conseguiu subir seu nível e não foi mais assustado por Haase. No segundo set, o russo teve 71% de primeiro serviço colocado em jogo, contra 56% do rival. O principal problema do holandês na parcial foi o aproveitamento no segundo serviço - apenas 27%, contra 67% do adversário. O cabeça de chave número três aproveitou os dois break points que teve e fechou em 6/2, em apenas 27 minutos.

A superioridade de Medvedev se manteve na parcial decisiva. O russo só perdeu quatro pontos no saque durante todo o set, além de ter vencido todos os pontos em seu primeiro serviço - 11/11. Com mais duas quebras, em 29 minutos, fechou a partida com novo 6/2.

Na próxima rodada do Sofia Open, Medvedev enfrenta o eslovaco #38 Martin Klizan, que venceu nas oitavas de final o qualifier #180 Daniel Brands em sets diretos, parciais de 7/6(5) e 6/4.