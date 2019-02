Favorito da casa, Schwartzman bate Giannessi e vai às quartas de final do ATP de Córdoba

O #20 Diego Schwartzman está nas quartas de final do inédito ATP 250 de Córdoba, na Argentina. O dono da casa avançou no torneio disputado no saibro após vencer de virada o #168 Alessandro Giannessi, por 2 sets a 1, com direito a pneu - parciais de 6/7(4), 6/3 e 6/0, em quase duas horas e meia de jogo.

A partida começou truncada. O argentino conseguiu uma quebra e sacou em 3/2, mas perdeu o serviço logo em seguida. O mesmo aconteceu quando a parcial estava em 5/4, só que dessa vez foi o italiano que abriu vantagem para depois ver o adversário devolver o break e igualar a partida. Giannessi, que foi algoz do brasileiro Thiago Wild na primeira rodada, acabou levando o set inicial no tiebreak - 7/6, com 7-4 no game desempate.

Na segunda parcial, Schwartzman voltou mais preciso, e o italiano errando muito. Mesmo oferecendo alguns break points, o cabeça de chave número três se salvou na maioria deles, enquanto que o oponente teve uma vida difícil, sem conseguir nenhum ponto ganho quando precisava jogar com o segundo saque. O argentino se aproveitou disso, fechou em 6/3 e levou essa empolgação para o desempate.

No terceiro set, Diego Schwartzman passou por cima de Gianessi. Angulando muito bem os golpes e atingindo alguns winners muito bons na paralela, ele botou muita pressão no adversário, que passou a arriscar ainda mais, mas sem ter boas consequências para si disso. Um passeio e o dono da casa fechou a parcial final sem perder games.

Schwartzman aguarda agora o vencedor do confronto entre o #79 Albert Ramos-Vinolas e o #51 Guido Pella para ver quem enfrenta nas quartas de final do Córdoba Open.