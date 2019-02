Herbert passa por Berdych e garante vaga na decisão do ATP 250 de Montpellier

Número #44 do mundo nas simples, Pierre-Hugues Herbert tem nas duplas os seus melhores resultados na carreira. Porém, neste sábado (09), o francês deu sequência a sua grande campanha no ATP 250 de Montpellier e bateu o tcheco #79 Tomas Berdych, ex-top 4 do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h33 de partida, e garantiu-se na final do torneio.

Herbert foi dominante no primeiro set. Perdendo pouquíssimos pontos em seus games de saque, o francês distribiu ótimas devoluções e não deu chances ao tcheco. Com duas quebras ao longo da parcial, fechou em 6/2 com autoridade e largou na frente.

Precisando reagir no duelo, Berdych voltou para o segundo set servindo melhor e equilibrou as ações. O tcheco passou a pressionar mais o francês, que seguiu sólido quando sacou e salvou três break points em toda a parcial.

No 11º game, Herbert aproveitou-se da oscilação do adversário e conquistou a quebra crucial. Com o jogo nas mãos, serviu para a vitória e, sem sustos, fechou em 7/5, dando números finais ao confronto.

Já garantido na decisão do Open Sud de France, Herbert terá como adversário na finalíssima o vencedor da partida entre o francês #210 Jo-Wilfried Tsonga e o moldavo #90 Radu Albot.