Pliskova e Halep confirmam favoritismo e deixam Rep. Tcheca e Romênia empatadas na Fed Cup

O final de semana de Fed Cup do Grupo Mundo I começou com grandes partidas entre duas grandes potências do tênis feminino. A 11 vezes campeã e atual dona do título, além de dona da casa, República Tcheca, enfrentou a Romênia. Karolina Pliskova, ex-número um e atual número cinco do mundo, venceu a #29 Mihaela Buzarnescu por 6/1 e 6/4 em 1h26. Outra ex-líder do ranking, a #3 Simona Halep derrotou a #44 Katerina Siniakova por 6/4 e 6/0 em 1h13.

Abrindo o dia de jogos em Ostrava, coube a Karolina Pliskova de sair na liderança para as donas da casa. A tcheca enfrentou apenas quatro break points durante toda a partida em sua ótima vitória em cima de Buzarnescu. Com duas quebras na primeira parcial e uma na segunda, Pliskova precisou de apenas 1h26 para dar à Republica Tcheca a liderança.

Pliskova disparou seis aces e 17 winners; Buzarnescu fechou a partida com um ace e apenas 13 winners (para 26 erros não forçados).

Na segunda partida do dia, Simona Halep entrou em quadra com todo o favoritismo pesando a seu favor. A romena chegou a se enrolar na primeira parcial, perdendo três set points em 5/2, mas logo colocou a cabeça no lugar. Halep conquistou cinco das seis quebras de serviço da partida, e enfrentou problemas no serviço apenas na vez em que foi quebrada. Apesar da derrota, Siniakova mostrou excelente poder defensivo contra a ex-número 1 do mundo e muito diferente o que é visto da jovem de 22 anos, mostrou bom controle de suas emoções.

O número de winners na partida foi muito abaixo do esperado: 15, oito delas saindo da raquete de Halep. O número de erros não forçados, porém, foi muito mais alto que o normal: 49, 27 deles de Siniakova. Nos aces, a tcheca fechou com dois e a romena com três.

Na manhã do próximo domingo (10), as número 1 do mundo se enfrentam já na primeira partida do dia e Siniakova volta a entrar em quadra logo depois, dessa vez jogando contra Mihaela Buzarnescu. Se o resultado ficar empatado, a partida de dupla de desempate acontece e para sair como campeã a Romênia terá de passar pela dupla número 1 do mundo: Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova. A Romênia joga em dupla com Mihaela Buzarnescu e Irina-Camelia Begu.