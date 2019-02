Sasnovich e Sabalenka conseguem vitórias seguras e Bielorrússia fica perto de vitória contra Alemanha

Pelas quartas de final do Grupo Mundial da Fed Cup, a Bielorrússia confirmou o favoritismo e abriu boa vantagem contra a Alemanha, fora de casa. Jogando na quadra em Braunschweig, as bielorrussas aproveitaram-se dos desfalques da equipe rival, que não conta com nomes com Angelique Kerber e Julia Goerges, e fizeram dois a zero neste sábado (9).

No primeiro confronto, a #33 Aliaksandra Sasnovich, número dois da Bielorrússia, superou em dois sets a #67 Tatjana Maria, terceira melhor ranqueada da Alemanha, parciais de 7/6(3) e 6/3. O primeiro set durou 1h05, e teve oito break points, nenhuma quebra de saque e foi decidido no tiebreak. A bielorrussa só conseguiu um game no saque de Maria no set decisivo, mas foi o suficiente para fechar a partida em 1h40.

Na sequência, a número um da Bielorrússia, #9 Aryna Sabalenka, passou pela ex-top 10, #68 Andrea Petkovic, em dois sets, parciais de 6/2 e 6/1, em 1h09. Sabalenka não enfrentou nenhum break point na primeira parcial, e, com duas quebras, fechou em 6/2, em 32 minutos. O segundo set teve games longos e, apesar de Petkovic ter salvo 6/8 bps, viu a rival abrir 5/0 rapidamente, fechando o set em 6/1, após 37 minutos.

Neste domingo (10), Maria e Sabalenka abrem os trabalhos e, caso a top 10 vença, fecha o confronto. Petkovic e Sasnovich é o outro jogo de simples previsto. Se necessário, a partida de duplas será entre Anna-Lena Grönefeld e Laura Siegemund, contra a ex-número um, Victoria Azarenka, e Lidziya Marozava.