Pella vence Cuevas e define final argentina no ATP 250 de Córdoba

O #59 Guido Pella está na final do ATP 250 de Córdoba, disputado no saibro, na Argentina. Prata da casa, o tenista passou pelo #92 Pablo Cuevas em dois sets a um, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Guido Pella começou a partida ‘voando’ e fez um primeiro set quase perfeito. Com alta porcentagem de acerto em praticamente todas as estatísticas (primeiro saque, devolução, break points, etc.), o argentino fechou tranquilamente a primeira parcial em 6/1, em 27 minutos.

No segundo set, o cenário mudou. Atrás no placar, Cuevas resolveu que não tinha nada a perder e começou a arriscar mais. Se segurando muito bem no serviço, com direito a oito aces, e batendo firme nas devoluções, o uruguaio voltou para o jogo. A pressão em cima de Pella deu certo, o que lhe deu uma quebra de vantagem logo no início, e após, foi somente confirmar os seus saques para fazer 6/3 e levar a partida para o set decisivo.

A última parcial foi equilibrada, com os dois tenistas jogando firme e sem cometer muitos erros. A chave foi um game de serviço desconcentrado de Cuevas, também logo no começo, que fez com que o dono da casa já abrisse vantagem. Cabeça-de-chave nº 8, o argentino aproveitou a oportunidade. Sem sequer ter nenhum break point contra, ele fechou o terceiro set em 6/3 para levar a vitória e a vaga na final.

A decisão do ATP de Córdoba será total de tenistas da casa. Guido Pella enfrenta neste domingo (10) o compatriota Juan Ignacio Londero, que passou por cima do também argentino Frederico Delbonis, com direito a pneu, na outra semifinal – parciais de 6/1 e 6/0.