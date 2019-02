Tsonga se impõe, vence Herbert e conquista título em Montpellier

Depois de um 2018 difícil, onde precisou fazer uma cirurgia que o deixou fora das quadras por um bom tempo, o #210 Jo-Wilfried Tsonga voltou a ter bons momentos no mundo do tênis. Neste domingo (10), o francês ex-top 5 conquistou o título do ATP 250 de Montpellier ao bater seu compatriota #44 Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h13 de partida.

Esse é o 17º troféu da carreira de Tsonga, que não sagrava-se campeão de um torneio desde 2017, quando foi campeão em Viena.

O primeiro set foi disputadíssimo. Com os tenistas sacando com firmeza, foram apenas duas chances de quebra em toda parcial. Ambas para Tsonga, que não desperdiçou a oportunidade de ouro. Conquistando o break no nono game, serviu para o set e fechou em 6/4.

Embalado com a vitória na parcial anterior, Tsonga dominou Herbert no restante do jogo. Ganhando 100% dos pontos com o primeiro serviço, o experiente francês obteve duas quebras ao longo do set, fechou em 6/2 e conquistou o título do Open Sud de France.