Sabalenka atropela Siegemund, e Bielorrússia arrasa Alemanha na Fed Cup

Em mais uma atuação dominante, a #9 Aryna Sabalenka atropelou a #104 Laura Siegemund e garantiu a vitória da Bielorrússia sobre a Alemanha na Fed Cup. Após vencer os dois confrontos no sábado (9), Sabalenka entrou em quadra para decidir e venceu com duplo 6/1, em 1h20, para garantir o triunfo das bielorrussas em Braunschweig, Alemanha.

A Bielorrússia conseguiu a vingança contra a Alemanha, já que em 2018 acabaram eliminadas nas quartas de final por esta rival. As alemãs foram ao confronto desfalcadas de suas duas melhores tenistas ranqueadas, a #6 Angelique Kerber e a #16 Julia Goerges, e não foram páreo para as bielorrussas.

Diferente da escalação inicial, Laura Siegemund entrou em quadra no lugar da #67 Tatjana Maria. O que não foi nem de longe um problema para Sabalenka. Após um primeiro set de 34 minutos, a bielorrussa enfrentou games longos na segunda parcial, com deuces em cinco dos sete games, mas fechou em novo 6/1, em 46 minutos.

Belarus through to the #FedCup semifinals for only the second time in their history 👏#GERBLR pic.twitter.com/3WBtqnO75q