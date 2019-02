Wawrinka bate Paire e estreia com vitória no ATP 500 de Roterdã

Um dos convidados do torneio, o #68 Stan Wawrinka estreou com o pé direito no ATP 500 de Roterdã, na Holanda, ao bater o francês #58 Benoit Paire por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/1, em 1h11 de partida. Este é a quarta competição que o ex-número três do mundo disputa em 2019. O suíço busca se recuperar no ranking após ter ficado meses afastado por duas cirurgias há dois anos atrás.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Servindo bem e agressivos do fundo da quadra, os tenistas davam poucas chances um ao outro. Com uma quebra no sétimo game, Paire abriu 5/3 e ficou muito perto de vencer a parcial. Porém, depois de desperdiçar um set point no saque do suíço, o francês sacou para fechar, mas viu Wawrinka resistir e devolver o break.

Com o placar empatado, a decisão foi para o tie-break. O jogo continuou lá e cá no game desempate. Wawrinka conquistou quatro mini quebras e abriu 6-2, mas levou um susto quando Paire ganhou dois pontos em sequência e diminuiu a vantagem. Entretanto, a reação parou por aí. O suíço se impôs e, depois de muita disputa, fechou a parcial em 7/6 (7-4).

No segundo set, diante de um adversário praticamente entregue, Stan dominou. Com duas quebras de saque seguidas, o ex-top 3 do mundo abriu 5/1 rapidamente. Sem precisar fazer muito esforço, obteve novo break no sétimo game e selou a vitória por 6/1.

Na segunda rodada, Wawrinka mede forças com quem passar do duelo entre o canadense #14 Milos Raonic, cabeça de chave número quatro do torneio, e o alemão #32 Philipp Kohlschreiber, que se enfrentarão nesta terça (12).