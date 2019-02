Após furar quali, Rogerinho cai para Ramos-Vinolas na primeira rodada em Buenos Aires

O brasileiro #138 Rogério Dutra Silva perdeu na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no saibro na Argentina. Após furar o qualifying com duas boas vitórias sobre Casper Ruud e Cameron Norrie, o número dois do Brasil foi derrotado pelo ex-top 20, atual #96 Albert Ramos-Vinolas, em dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h38.

O primeiro set da partida foi bem equilibrado. Ambos os tenistas conseguiram colocar pressão nos saques adversários e tiveram a chance de quebrar em quase todos os games. Ramos-Vinolas levou a melhor por aproveitar a chance duas vezes, enquanto que Rogerinho conseguiu o feito apenas uma vez.

Os pontos disputados foram bem rápidos e curtos, com os jogadores agressivos, o que fez com o que a primeira parcial fosse fechada com pouco mais de meia hora, mesmo sendo acirrada. 6/3 para o espanhol, que abriu a vantagem.

No retorno, o número dois do Brasil resolveu arriscar, por estar atrás no placar, e começou a errar mais. Foram duas duplas faltas, apenas 59% de primeiro serviço dentro da quadra - e 57% dos pontos ganhos nesse cenário -, 22% de bolas vencedoras tentadas na devolução e nenhum break point a favor convertido. Ramos-Vinolas tirou vantagem da precipitação do brasileiro e o quebrou logo no seu segundo game de saque do set. Após isso, sofreu um pouco, inclusive estando 15-40 quando sacou para jogo, mas conseguiu confirmar os seus serviços para fazer 6/4.

Albert Ramos-Vinolas avança à segunda rodada do Argentina Open, e aguarda o vencedor do confronto entre o #44 Malek Jaziri e #149 David Ferrer. Rogerinho segue agora para a disputa do qualifying do Rio Open, que começa no sábado (16).