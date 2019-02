Raonic supera partida equilibrada contra Kohlschreiber e vai à segunda rodada em Roterdã

Usando o saque como sua grande arma, o #14 Milos Raonic superou estreia complicada contra o #32 Philipp Kohlschreiber no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Nesta terça-feira (12), o cabeça de chave número quatro precisou de 1h42 para vencer por dois sets a zero, parciais de 7/6(8) e 7/5. O canadense agora lidera o confronto direto por dois a um.

A primeira parcial foi como se esperava na Holanda. Apenas três games tiveram ao menos um deuce, e só houve um break point, a favor de Kohlschreiber no 11º game. Raonic conseguiu se livrar dos problemas com sua potência no saque - foram nove aces, nenhuma dupla falta -, e conseguiu prevalecer nos momentos de pressão e se adaptar a criatividade do adversário.

No tiebreak, mais uma vez muito equilíbrio. O canadense teve os três primeiros set points no set, mas os desperdiçou, assim como o alemão fez com o que teve em 8-7. O cabeça de chave número quatro subiu o nível para vencer os últimos três pontos e fechar o game de desempate em 10-8, e a série em 7/6(8), em 56 minutos.

Raonic esteve com seu saque ainda mais potente no segundo set. Foram 12 aces, apenas uma dupla falta, e somente dois pontos perdidos no serviço em toda a parcial. Mesmo assim, Kohlschreiber conseguiu se segurar na partida, salvando break points nos games um e três. Na terceira chance, porém, o canadense aproveitou e mostrou mais uma vez ser mais firme no momento crucial. A quebra no 11º game concedeu ao cabeça de chave quatro a chance de sacar para o jogo, e ele não desperdiçou: 7/5, em 46 minutos.

A diferença de estilos pode ser vista nos números da partida. Raonic teve 40 winners, para 15 erros não-forçados, contra 15 e 13 de Kohlschreiber, respectivamente. O canadense teve 21 aces, contra dois do alemão, e cada um serviu uma dupla falta.

Na próxima rodada do Rotterdam Open, Raonic vai enfrentar o #68 Stan Wawrinka, que passou na estreia pelo #58 Benoit Paire, parciais de 7/6(4) e 6/1. O confronto direto está empatado em quatro a quatro, mas o canadense venceu os quatro últimos, um deles há pouco mais de três semanas, no Australian Open, em partida de mais de quatro horas.