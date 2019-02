Fed Cup sorteia confrontos de playoffs; Brasil visitará Eslováquia por vaga no Grupo Mundial II

Após vencer o Zonal das Américas batendo o Paraguai na decisão, o Brasil alcançou pela primeira vez desde 2014 os playoffs para o Grupo Mundial II da Fed Cup. Nesta terça-feira (12), o sorteio para definição dos confrontos eliminatórios foi definidos, e as brasileiras vão enfrentar a Eslováquia, fora de casa, em abril.

A maior estrela eslovaca é a #30 Dominika Cibulkova, ex-top 5, finalista de Grand Slam e vencedor do WTA Finals, mas que não disputa a Fed Cup desde 2016. Outras tenistas importantes do país dentro do top 100 da WTA são a #46 Viktoria Kuzmova, a #61 Anna Karolína Schmiedlova e a #69 Magdalena Rybarikova. A Eslováquia perdeu na disputa do Grupo II deste ano para a Letônia por 4 a 0 fora de casa.

As melhores tenistas do Brasil no ranking de simples são a #172 Beatriz Haddad Maia, a #348 Carolina Meligeni Alves e a #451 Gabriela Cé.

+ Leia mais informações sobre a edição 2019 da Fed Cup

Os outros confrontos por vaga no Grupo II de 2020 serão entre Rússia x Itália, Holanda x Japão e Grã-Bretanha x Cazaquistão.

Playoffs do Grupo I terão confrontos pesadíssimos

WG Play-offs:



Czech Republic vs Canada

USA vs Switzerland

Germany vs Latvia

Belgium vs Spain #FedCup pic.twitter.com/uWX4pnpFZa — Fed Cup (@FedCup) 12 de fevereiro de 2019

Já na briga pelo acesso ao Grupo Mundial, grandes seleções estarão em quadra. A maior campeã do torneio, a República Tcheca, de Petra Kvitova, Karolina Pliskova e grande elenco, mas que foi eliminada pela Romênia, enfrentará o Canadá, de Bianca Andreescu e Eugenie Bouchard.

Outro bicho papão da competição, os Estados Unidos, de Sloane Stephens, irmãs Williams, Madison Keys etc., terá uma 'pedreira' pela frente. Vai enfrentar a Suíça, de Belinda Bencic e Timea Bacsinszky.

A Alemanha, que jogou a fase inicial desfalcada de Angelique Kerber e Julia Goerges, enfrentará a Letônia, de Anastasija Sevastova e Jelena Ostapenko. Já a Bélgica, de Elise Mertens, receberá a Espanha, de Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro, lutando pela permaência no grupo principal da competição.