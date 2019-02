Estreia suada: Nishikori sai atrás, mas vira contra Herbert e avança no ATP 500 de Roterdã

Principal favorito ao título, o #7 Kei Nishikori suou a camisa em sua estreia no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Enfrentando o francês #36 Pierre-Hugues Herbert, vice-campeão em Montpellier na semana passada, o japonês precisou de 2h11 para triunfar por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/4.

Com os tenistas jogando em alto nível, venceu o primeiro set quem aproveitou melhor as chances que apareceram. No sétimo game, Nishikori teve cinco break points no saque de Herbert, mas após 12 minutos de disputa viu o adversário sair do buraco e confirmar seu game, fazendo 4/3 no placar.

Logo em seguida, visivelmente incomodado com as oportunidades desperdiçadas, o japonês oscilou e acabou sendo quebrado. Servindo para a parcial, Herbert fechou em 6/3 com um ace.

Apesar da derrota no set anterior, Nishikori veio com tudo para o segundo e atropelou. Dominando os pontos do fundo da quadra e agredindo muito bem com seus golpes de forehand e backhand, o japonês sobrou. Conquistando duas quebras consecutivas, fechou em 6/1 rapidamente e empatou o duelo.

No terceiro set, o nipônico caprichou nas devoluções, obteve uma quebra logo no 3° game e abriu 3/1. A partir daí, o cabeça de chave número um controlou a vantagem até o final e, salvando três break points no último game, selou a vitória por 6/4.

Na segunda rodada em Rotterdam, Nishikori terá pela frente o lucky loser letão #84 Ernests Gulbis, que passou pelo romeno #72 Marius Copil em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.