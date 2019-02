Em dia de homenagens, Ferrer estreia com vitória sobre Jaziri em Buenos Aires

O #149 David Ferrer, 36 anos, venceu o #44 Malek Jaziri e avançou à segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Convidado, o tricampeão do torneio chegou a salvar seis set points na primeira parcial, mas derrotou o cabeça de chave número oito por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(13) e 6/3, em 1h52, nesta terça-feira (12). Ferrer, que é tricampeão do torneio e está se despedindo das quadras este ano, foi muito homenageado na sua entrada em quadra.

A partida entre os dois começou intensa. No primeiro set, os tenistas foram muito equilibrados. Ninguém teve muitas chances no saque do outro, com exceção nas duas quebras cedidas - uma para cada -, seguidas uma da outra, entre o 4/2 e o 4/4. Tudo culminou para um tiebreak disputadíssimo.

Foram 11 mini breaks concedidos no longo desempate que decidiu a primeira parcial. Mais uma vez, a tendência foi parecida: se alguém vencia o ponto no serviço do outro, o mesmo devolvia, se não em seguida, não muito depois. O 'raçudo' Ferrer permaneceu no jogo o tempo todo, tendo que salvar seis set points contra, até que o adversário abaixou a guarda no 13-13 e ele pode fechar o primeiro set, após 1h15.

Depois da desgastante primeira parcial, os tenistas não queriam passar por aquilo de novo. A tendência no retorno parece ter sido tomar um maior risco e partir para as bolas, afim de encurtar os pontos. A consequência foi um 'lá e cá' grandioso, apesar da curta duração do segundo set: 37 minutos.

Houve seis quebras de saque na etapa que seria a decisiva: duas a favor de Jaziri e quatro a favor de Ferrer. O espanhol, inclusive, não conseguiu fechar o jogo quando sacava para a vitória em 5/2, mas conseguiu tirar o game de serviço do oponente logo em seguida para fazer 6/3 e faturar a partida.

Ferrer vai à segunda rodada do Argentina Open para enfrentar o compatriota, o #96 Albert Ramos Vinolas, que eliminou o brasileiro #138 Rogério Dutra Silva em dois sets, parciais de 6/3 e 6/4.