Svitolina vence Ostapenko pela primeira vez e vai às quartas em Doha

Em seu primeiro torneio após o Australian Open, a wildcard #7 Elina Svitolina quebrou o histórico e venceu pela primeira vez em três confrontos a #22 Jelena Ostapenko. A cabeça de chave número quatro estreou na segunda rodada do WTA Premier de Doha, no Catar, com vitória de dois sets a zero, com duplo 6/4, em 1h20, nesta quarta-feira (13). Svitolina nunca havia vencido nenhum set contra a rival - perdido por 6/3 e 7/6 em Wimbledon 2017 e duplo 7/6 em Miami 2018.

Apesar do equilíbrio inicial, Svitolina salvou três break points e aproveitou o segundo que teve para abrir 3/0. As duas tenistas demonstraram muita dificuldade no segundo serviço - aproveitamento de 29% a 27% em favor de Ostapenko -, e o grande diferencial foi a porcentagem do primeiro saque colocado em jogo - 69% a 58% para a ucraniana.

O equilíbrio da parcial inicial se viu nos números. Ostapenko conseguiu mais winners - 14 a 10 -, enquanto ambas tiveram o mesmo número de erros não-forçados, 11. Foram quatro aces e quatro duplas faltas para Svitolina, e dois de cada para a letã. A campeã de Roland Garros 2017 devolveu a quebra no sétimo game e diminuiu o placar para 3/4. A ucraniana, porém, venceu seu game de saque seguinte de 40-0 e aproveitou uma queda de nível da rival no décimo game para fechar ao set em 6/4, após 41 minutos.

Ostapenko ficou pela primeira vez a frente do placar na partida no terceiro game do segundo set, após quebrar o saque de Svitolina, mas viu sua vantagem evaporar logo na sequência. A ucraniana melhorou muito o seu aproveitamento no segundo serviço - 55% de pontos ganhos, contra 25% da letã -, o que foi um dos grandes diferenciais em relação ao primeiro set, além do número de aces: quatro a zero.

Errando mais do que na primeira parcial - 15 a sete em não-forçados, 10 a 10 em winners -, Ostapenko cometeu duas duplas faltas no oitavo game, dando à Svitolina a chance de sacar para o jogo. A ucraniana, porém, não conseguiu confirmar seu saque, e viu a rival voltar para o serviço. Mostrando mais uma vez na partida a falta de capacidade para suportar os momentos mais decisivos, a letã foi quebrada e viu a cabeça de chave número quatro garantir o triunfo: 6/4, em 40 minutos.

Na próxima rodada do Qatar Total Open, Svitolina enfrenta a qualifier #132 Karolina Muchova, que passou pela #31 Su-Wei Hsieh em dois sets, parciais de 6/2 e 6/4.