Em Roterdã, Dzumhur elimina Tsitsipas e conquista primeira vitória no ano 

O grego #12 Stefanos Tsitsipas foi eliminado em sua estreia no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Seu algoz foi o #56 Damir Dzumhur, que não havia vencido um set sequer no ano até aqui. O bósnio espantou a má fase ao triunfar por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 7/5, em 1h54 de partida.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Com estilos parecidos, os tenistas disputaram ponto a ponto quase todos os games. Com uma quebra no sétimo game, Dzumhur abriu 4/3. Entretanto, viu Tsitsipas reagir e devolver a quebra logo depois.

Sem se abater, o bósnio pressionou o grego novamente e chegou a mais uma quebra, a terceira seguida na parcial. Servindo para o set, Dzumhur não deu sopa para o azar dessa vez e, com um ace, selou a vitória por 6/4.

Buscando melhorar na partida, Tsitsipas voltou para o segundo set menos errático e propondo mais o jogo. Após sentir o joelho e pedir atendimento médico durante o game - o que deixou Dzumhur revoltado -, o grego dominou.

Sem se encontrar no restante da parcial, o bósnio foi presa fácil. Com duas quebras consecutivas, Tsitsipas abriu ampla vantagem no placar e, sem sustos, fechou em 6/1, empatando o confronto.

Apesar da derrota significativa no segundo, Dzumhur veio com tudo para o terceiro set. Conquistando um break nos games iniciais e confirmando seus serviços, o bósnio abriu 4/1 no marcador. Porém, o jovem grego não desistiu, devolveu a quebra e deixou tudo igual.

A quebra de saque decisiva veio no 12º game. Sentindo a pressão, Tsitsipas oscilou e viu o jogo escapar. Contando com erros do adversário, o tenista da Bósnia obteve o break de zero, fechou em 7/5, e eliminou o cabeça de chave número três do torneio.

Na segunda rodada em Rotterdam, Dzumhur enfrentará o cazaque #53 Mikhail Kukushkin, que bateu o holandês #55 Robin Haase em sets diretos, parciais de 6/2 e 7/6 (4).