Com direito a parceria entre Bellucci/Rogerinho, Rio Open define convites para as duplas

Nesta quarta-feira (13), o Rio Open definiu os convites para a chave de duplas. A organização do torneio, que acontece entre 16 e 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, anunciou os wildcards através das redes sociais. Entre os convidados, destaque para a parceria entre Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, o Rogerinho.

Além dos dois, a outra dupla que entrará diretamente na chave principal do ATP 500 do Rio de Janeiro é composta por Thiago Monteiro - atual número um do Brasil em simples -, e Fernando Romboli, tenista de 30 anos. O terceiro e último convite, que dá lugar no qualifying da competição, foi dado a Gilbert Klier Jr. e a Thiago Wild, dois nomes de destaque da nova geração do tênis nacional.

Somadas à Soares/Melo, fortes candidatos ao troféu, e Demoliner/Nielsen, essas duplas terão a chance de trazer o título do Rio Open para o Brasil pela primeira vez em seis anos. Em 2014, Marcelo Melo foi finalista ao lado do espanhol David Marrero, mas acabou sendo derrotado e ficando com o vice-campeonato.

O qualifying do Rio Open será disputado nos dias 16 e 17 de fevereiro. A entrada é gratuita. Os jogos da chave principal acontecem a partir de segunda-feira (18). Os ingressos para o torneio podem ser adquiridos através do site http://tudus.com.br/rioopen.