 Em jogo duro, Isner vence Tomic e vai às quartas no ATP 250 de New York

O #9 John Isner venceu o #87 Bernard Tomic e avançou à terceira rodada do ATP 250 de New York. Cabeça de chave número um, o norte-americano derrotou o australiano por dois sets a zero, com parciais de 7/6(7) e 6/4, nesta quarta-feira (13). Foi a primeira vitória de Isner no ano, após quedas nas primeiras rodadas em Auckland e no Australian Open

Foi uma partida muito disputada, apesar de composta por apenas dois sets e 1h15 de duração. Pontos rápidos e poucas trocas de bolas foram o cerne do jogo, como já era esperado. No primeiro set, não houve sequer um break point a favor de ninguém. Os dois tenistas se seguraram muito bem em seus serviços. Foram 19 aces para o norte-americano, e oito para o australiano.

No desempate, uma troca de mini-breaks logo no início, e tudo se encaminhou igual até o 7-7. Isner finalmente conseguiu pressionar o adversário e levou a melhor para fechar a parcial em 9-7.

No segundo set, o cenário foi quase o mesmo. Um grande aproveitamento de primeiro saque, com os tenistas vencendo mais de 80% dos pontos neste cenário em seus serviços, fez a partida se arrastar mais uma vez para um final dramático.

Novamente, ninguém teve chance de ameaçar o saque do oponente, até o final, só que dessa vez não foi necessário o tiebreak. Em um longo e duro game no 5/4, Isner conseguiu a única quebra do duelo inteiro e, assim, faturou a vitória por dois a zero.

John Isner vai às quartas de final para encarar outro australiano, o #60 Jordan Thompson. Ele venceu o norte-americano #166 Christopher Eubanks por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.