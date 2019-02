Fognini perde de virada para Munar e estreia com derrota em Buenos Aires

Cabeça de chave número dois, o #15 Fabio Fognini caiu na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires. O italiano perdeu para o #77 Jaume Munar por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5, em 2h22, nesta quarta-feira (13). Assim como em Córdoba, Fognini foi eliminado em sua estreia na gira de saibro argentina.

A partida começou nervosa. Os dois tenistas iniciaram arriscando, mas também errando muito. Foram cinco quebras só na primeira parcial. Fognini se deu melhor por conseguir três, enquanto que o adversário conseguiu duas, fechando em 6/4.

Atrás no placar, Munar voltou mais firme e forte, tanto no seu saque quanto nos momentos em que recebia. No segundo set, foram nove pontos ganhos com a primeira devolução. Mais uma vez, ninguém saiu ileso de quebras, mas dessa vez, o espanhol teve maior vantagem e fechou com dois breaks para fazer 6/4, em 46 minutos.

A duração da última e decisiva parcial foi exatamente igual à segunda, apesar de ter mais games disputados. Fognini, com seu estilo rápido, agressivo e 'maluco', abria na liderança, mas errava demais no seu serviço logo em seguida e não conseguia se segurar. Isso aconteceu duas vezes. Até que Munar venceu dois games importantes seguidos com o oponente sacando, um para devolver o break que estava abaixo e o outro para fechar a partida com um 7/5.

Jaume Munar vai às quartas de final do Argentina Open para encarar o #50 Guido Pella, dono da casa, que bateu o compatriota #51 Leonardo Mayer, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6(5). Pella foi vice-campeão do ATP de Córdoba na semana passada, torneio que também é disputado na Argentina.