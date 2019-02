Rio Open anuncia exibição de duplas mistas entre tenistas brasileiros 

Nesta quinta-feira (14), o Rio Open divulgou mais um atrativo aos amantes do tênis que irão comparecer no Jockey Club Brasileiro. O torneio, que terá seu qualifying sendo disputado nos dias 16 e 17, anunciou uma exibição de duplas mistas entre tenistas brasileiros. Bruno Soares (duplista #5 no ranking) e Teliana Pereira (ex-top 50 nas simples) enfrentarão Marcelo Melo (#12 nas duplas) e Bia Haddad Maia (#172 na WTA e atual número um do país no feminino).

A fase prévia do ATP 500 do Rio de Janeiro tem entrada gratuita. Portanto, os torcedores que forem no domingo (17) acompanhar o quali poderão também assistir a partida amistosa entre os brazucas, que acontecerá na Quadra 1 do Jockey. A exibição acontecerá após o primeiro jogo do qualifying.

Bruno Soares já foi campeão três vezes em duplas mistas. Duas no US Open e uma no Australian Open. Vale lembrar que o mineiro terá Marcelo Melo como seu parceiro no Rio Open. A dupla brasileira busca acabar com o tabu do país de nunca ter levantado o troféu da competição em simples e duplas. O 'Girafa' até foi finalista em 2014, mas acabou saindo com o vice-campeonato.