Nishikori vence Gulbis com autoridade e avança às quartas de final de Roterdã

Vivendo bom momento, o #7 Kei Nishikori se classificou para a semifinal do ATP 500 de Roterdã. O japonês não encontrou muita dificuldade para passar pelo letão #84 Ernests Gulbis e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h16 de partida, nesta quinta-feira (14).

O tenista do Japão começou de forma arrasadora, ganhando os cinco games iniciais, sendo os três primeiros sem perder pontos. O ex-número quatro do ranking foi demais para o tenista da Letônia e abriu 5/0 rapidamente. Administrando a ampla vantagem e fechou com facilidade em 6/1.

A segunda parcial começou melhor para o lado do japonês, que conseguiu a quebra no primeiro game, abrindo 2/0. No sexto game, Gulbis aproveitou a sua única chance de quebra até o momento e devolveu o break com belo golpe de esquerda para empatar a partida. O set seguiu sem quebras até o nono game, quando o japonês se impôs e chegou ao break decisivo. Servindo para a vitória, fechou em 6/4 e selou a classificação com autoridade.

O cabeça de chave número um do Rotterdam Open, Kei Nishikori medirá forças com o húngaro #38 Márton Fucsovics, que bateu o georgiano #20 Nikoloz Basilashvili, cabeça de chave número nove do torneio, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6(1) e 6/1. A partida acontecerá amanhã (15), não antes das 18h (de Brasília).