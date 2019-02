Mertens frustra Bertens e avança às semifinais de Doha

A partida de quartas de final do WTA Premier de Doha entre a belga #21 Elise Mertens e a holandesa #8 Kiki Bertens aconteceu na tarde desta quinta-feira (14). Kiki, que podia entrar para o top cinco pela primeira vez caso vencesse o título do torneio, sofreu derrota dura para a quase xára: dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h31. O confronto direto entre as jogadoras agora se encontra em 3 a 1, com vantagem para Mertens.

Já no game de abertura a belga precisou salvar dois break points para evitar sair com desvantagem logo de cara na partida. Bertens, por outro lado, foi quebrada em seu primeiro game de serviço, ficando em desvantagem até o sétimo game da parcial, quando finalmente foi capaz de quebrar o serviço da adversária belga. Quando servia para se manter no set, a holandesa sofreu outra quebra e acabou por perder a parcial por 6/4 em 46 minutos.

Na segunda parcial, a holandesa voltou a ser quebrada em seu primeiro game de serviço e novamente só conseguiu normalizar o placar no sétimo game. Serviu para normalizar o placar, mas voltou a vacilar e sofreu nova quebra. Mertens serviu para a partida logo em seguida e tomou a parcial no terceiro match point que teve.

Mertens fechou a partida com cinco aces, quatro dupla faltas e 74% dos pontos ganhos em seu primeiro serviço. Bertens fechou com um ace, duas dupla faltas e 71% dos pontos ganhos com o primeiro serviço. A belga venceu 75 dos 142 pontos disputados (53%).

Mertens tem como próximo desafio no Qatar Total Open a alemã #3 Angelique Kerber, que venceu a tcheca #49 Barbora Strycova em excelente partida de três sets.